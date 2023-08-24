Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:16, 24 августа 2023Россия

Стала известна модель сбитого в Подмосковье украинского беспилотника

SHOT сообщил, что в ночь на 23 августа в Подмосковье сбили БПЛА модели «Бобер»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сбитый в подмосковном Можайске в ночь на 23 августа, принадлежал к модели «Бобер». Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Как пишет издание, дроны-камикадзе «Бобер» способны преодолеть расстояние до 1000 километров со скоростью до 150 километров в час, перенося при этом несколько килограммов взрывчатки.

Ранее в сети появились кадры с последствиями падения обломков дрона Вооруженных сил Украины в Химках. На записи виден дымящийся фрагмент БПЛА возле здания склада с пробитой стеной. Также были опубликованы кадры с поврежденными жилыми домами.

Два беспилотника самолетного типа были уничтожены системой противовоздушной обороны в ночь на 23 августа в районе подмосковных Можайска и Химок. Еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего потерял управление и столкнулся со строящейся башней в «Москве-Сити». Момент его взрыва сняли на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    Взрыв бомбы или ошибка пилота. Что известно о версиях крушения самолета Пригожина?

    Обезьяна напала на сотрудника зоопарка

    Уборкой Москвы займутся электрокары

    Президент Эстонии отказалась уходить в отставку из-за бизнеса мужа в России

    Российский пилот оценил версию с крушением самолета Пригожина

    Украина признала «спонсорами войны» двух мировых табачных гигантов

    В США заявили о тотальной мобилизации на Украине

    Перечислены удешевляющие внешний вид вещи

    Пассажирка родила на борту самолета за час до посадки

    Стало известно о тайном оружии Китая в «войне чипов» с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости