Стала известна модель сбитого в Подмосковье украинского беспилотника

SHOT сообщил, что в ночь на 23 августа в Подмосковье сбили БПЛА модели «Бобер»

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сбитый в подмосковном Можайске в ночь на 23 августа, принадлежал к модели «Бобер». Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Как пишет издание, дроны-камикадзе «Бобер» способны преодолеть расстояние до 1000 километров со скоростью до 150 километров в час, перенося при этом несколько килограммов взрывчатки.

Ранее в сети появились кадры с последствиями падения обломков дрона Вооруженных сил Украины в Химках. На записи виден дымящийся фрагмент БПЛА возле здания склада с пробитой стеной. Также были опубликованы кадры с поврежденными жилыми домами.

Два беспилотника самолетного типа были уничтожены системой противовоздушной обороны в ночь на 23 августа в районе подмосковных Можайска и Химок. Еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего потерял управление и столкнулся со строящейся башней в «Москве-Сити». Момент его взрыва сняли на видео.