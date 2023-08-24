В России назвали возможным вступление стран ЕС в БРИКС

Депутат Госдумы Журова назвала возможным вступление стран ЕС в БРИКС

В БРИКС могут быть приняты заинтересованные в этом страны, способные укрепить организацию. В том числе, речь может идти и о некоторых государствах-членах ЕС, например, о дружественной России Сербии. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

«В свое время Россия была одной из учредительниц ООН. Нужна была организация, дающая возможность жить в мире, противостоять общим вызовам, решать проблемы. Теперь БРИКС — это альтернативная площадка, где можем высказаться и мы, и другие государства, ведь ООН больше не предоставляет такой возможности. Если страны Европы по какой-то причине будут чувствовать такую же несправедливость по отношению к себе, возможно, они будут заинтересованы и в БРИКС», — допустила Журова.

Она заметила, что организация может быть заинтересована во вступлении новых стран, в том числе, членов Евросоюза, в случае, если это позитивно повлияет на экономику, будет способствовать развитию международного сотрудничества.

«Сербия, например, друг и нам, и многим другим странам, — сказала депутат. — Если говорить о таких странах как Германия, Франция, то заинтересованность они, конечно, вряд ли проявят скоро. Им достаточно других площадок. Хотя, может, когда-нибудь и они будут искать единомышленников по неким вопросам».

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о вступлении новых стран в БРИКС по итогам саммита. Как сообщил политик, в объединение войдут Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия и ОАЭ.

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано заявил о принятии ЕС к сведению новости о расширении БРИКС.