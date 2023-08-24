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17:55, 24 августа 2023Ценности

Бузову в купальнике оценили в сети фразой «тихий ужас»

Фото: @buzova86

Российскую ведущую и певицу Ольгу Бузову в откровенном наряде оценили в сети фразой «тихий ужас». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя поп-исполнительница поделилась снимками, на которых предстала в синем раздельном купальнике с бюстгальтером и плавками на завязках. Она также примерила длинную цветную накидку в тон наряду. Свой образ знаменитость дополнила заплетенными в тугую косу волосами, а от макияжа отказалась.

В качестве аксессуаров Бузова выбрала серьги-кольца большого диаметра, а также многочисленные браслеты разных оттенков. «Ну а за этими фотографиями уже следуют пляж, море, веселье, любовь, радость, вкус арбуза, гулянье до утра», — подписала она пост, который набрал более 18 тысяч лайков.

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Пользователи сети оценили внешний вид певицы в комментариях под постом. «Честно говоря, первое — тихий ужас», «Столько сожрать картошки и закусить гамбургерами — это и есть Бузова», «Фотошоп превратил в загорелого транса», — возмутились они.

Ранее в августе Бузова показала лицо без макияжа и раскрыла секрет красоты. Исполнительница поделилась видео в сторис, на котором запечатлела себя в кабинете у косметолога, прикрыв тело полотенцем. На размещенных кадрах видно, что на лице артистки отсутствует макияж, а волосы собраны в пучок.

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    Екатерина Ештокина
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