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05:01, 24 августа 2023Из жизни

Доминатрикс рассказала о заработке тысяч евро в месяц на унижениях ботаников

Доминатрикс из Нидерландов рассказала, почему ее клиенты любят унижение

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

32-летняя доминатрикс из Амстердама, Нидерланды, рассказала о своей работе и объяснила любовь ее клиентов к унижению. Об этом сообщает Daily Star.

Профессиональная доминатрикс, работающая под псевдонимом Госпожа Клеопатра, зарабатывает 80,5 тысячи евро (8,2 миллиона рублей) в месяц, унижая мужчин. По ее словам, клиенты, в числе которых есть состоятельные бизнесмены, платят ей тысячи евро, чтобы воплотить в жизнь свои сексуальные фантазии. По мнению доминатрикс, многие мужчины любят, когда их унижают, так как подвергались издевательствам в детстве. «Они были ботаниками, и над ними так много издевались, что это стало их частью. Они хотят, чтобы я их унижала, иногда даже физически. Они как будто не могут отпустить эту часть своего прошлого», — говорит она.

Клеопатра утверждает, что благодаря сеансам с ней мужчины получают огромное удовольствие и избавляются от внутреннего напряжения. «Они как будто заново рождаются после того, как я с ними поработаю», — отмечает она. Как считает доминатрикс, это связано с тем, что во время сеансов влиятельные клиенты могут отпустить контроль и просто подчиняться, когда как в обычной жизни им приходится брать на себя большую ответственность.

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Помимо проведения сеансов, Клеопатра занимается обучением других женщин навыкам доминирования. «Люди даже не представляют, сколько исследований я провожу и как много работаю», — заявляет она. Доминатрикс отметила, что продолжает развиваться в своей сфере и делает все возможное, чтобы стать еще успешнее.

Ранее сообщалось, что YouTube-блогер подарил жене-порнозвезде Lamborghini, после того как она занялась сексом на камеру с другим мужчиной. После произошедшего часть пользователей начала издеваться над мужчиной.

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