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15:50, 24 августа 2023Забота о себе

Хирург назвала эффективные методы борьбы с отеками ног в жару

Хирург Елена Петрова: чтобы избежать появления отеков, стоит отказаться от кофе

Фото: siam.pukkato/ Shutterstock / Fotodom

Отеки возникают из-за задержки жидкости в тканях и могут вызывать дискомфорт, боль и даже мешать движению, предупредила хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов «ОРТЕКА» Елена Петрова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала эффективные методы борьбы с отеками ног в жару.

Отеки ног в жару — обычно временное и обратимое явление, и, как правило, не представляют существенной опасности для здоровья, обнадежила врач. Они часто возникают из-за задержки жидкости в тканях из-за повышенной температуры и влажности воздуха, долгого стояния или сидения в одной позе, неправильного питания, ношения некомфортной или слишком тесной обуви.

Однако в некоторых случаях отеки ног в жару могут быть признаком серьезного заболевания (хроническая венозная недостаточность, тромбоз, сердечная недостаточность или проблемы с почками). Если отеки носят системный характер, сопровождаются болью, покраснением или онемением конечностей, необходимо обратиться к врачу

Елена Петровахирург-флеболог

Для предотвращения образования отеков хирург советует следить за уровнем жидкости в организме. Она призывает пить достаточное количество воды в течение дня, чтобы сохранить. «Избегайте крепкого кофе, алкогольных напитков и газировки, так как они могут способствовать обезвоживанию и задержке жидкости», — настаивает Петрова.

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По словам собеседницы «Ленты.ру», во время отдыха необходимо поднимать ноги вверх — выше уровня сердца, чтобы помочь крови свободно циркулировать и предотвратить отеки.

Регулярно занимайтесь физической активностью. Ходьба, плавание, йога, катание на велосипеде и другие спортивные нагрузки помогут стимулировать кровообращение, укрепить мышцы и предотвратить задержку жидкости в тканях

Елена Петровахирург-флеболог

Ношение правильно подобранной и комфортной обуви, а также компрессионного трикотажа поможет улучшить кровообращение и предотвратить отеки, продолжила хирург.

Регулярный мягкий массаж поможет стимулировать лимфатическую систему и улучшить выведение жидкости из тканей

«Если справиться с отеками самостоятельно не получается, необходима медицинская помощь и диагностика, которые помогут исключить серьезные патологии, вызывающие скопление жидкости в организме», — резюмировала Петрова.

Ранее хирург Тимур Тажибаев предупредил об опасности считающегося косметическим дефектом заболевания. Он пояснил, что варикоз может спровоцировать появление тромбов.

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    Вера Владзиевская
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