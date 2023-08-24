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18:52, 24 августа 2023Среда обитания

Уборкой Москвы займутся электрокары

С 2024 года коммунальную технику Москвы начнут переводить на электротранспорт

Фото: Кирилл Каллиников Источник: РИА Новости

С 2024 года уборкой Москвы займутся электрокары — всю коммунальную технику в столице начнут переводить на электрический транспорт. Об этом сообщил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов в рамках выступления на Московском урбанистическом форуме, его слова передает РИА Новости.

«Со следующего года мы начинаем новый проект и начинаем переводить всю коммунальную технику на электрический транспорт. Это тоже очень важно», — подчеркнул глава департамента ЖКХ. Он добавил, что на данный момент по улицам города ездит более 1,1 тысячи электромобилей. До конца текущего года данный показатель планируют удвоить.

В августе стало известно, что в столице до конца 2023 года откроют новый маршрут электротрамваев по Москве-реке. Помимо этого, в этом же месяце мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в городе установят 250 зарядных станций для электромобилей с быстрой зарядкой.

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    Полина Кислицына
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