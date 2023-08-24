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13:57, 24 августа 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о желании ВСУ взять Работино ко Дню независимости Украины

Советник главы ДНР Гагин: ВСУ не смогли взять Работино ко Дню независимости

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли взять населенный пункт Работино в Запорожской области ко Дню независимости республики. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

«Если говорить конкретно о Работино, то Вооруженные силы Украины, их руководство, хотело преподнести своему президенту Работино как "подарок" на День независимости либо на День национального флага, то есть это либо вчерашний, либо сегодняшний день», — сказал Гагин.

Он также отметил, что к населенному пункту были стянуты значительные силы для наступления на российские позиции. При этом атаки украинских войск, в том числе с применением техники, были отбиты.

Ранее врио главы Запорожья Евгений Балицкий заявил, что все боеспособные части ВСУ, ведущие наступление на населенный пункт Работино Запорожской области, понесли тяжелые потери и оказались практически полностью уничтожены.

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    Алевтина Запольская
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