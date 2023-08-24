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18:50, 24 августа 2023Силовые структуры

Российский пилот оценил версию с крушением самолета Пригожина

Пилот Герасимов: характер падения джета Пригожина исключает версию ошибки пилота

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Характер падения бизнес-джета Евгения Пригожина исключает версию об ошибке пилота. Такое мнение высказал в беседе с «Лентой.ру» заслуженный адвокат России, пилот и эксперт международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.

Изучив видео из сети с крушением воздушного судна, на кадрах, он указал на неконтролируемое падение самолета с эшелона (высоты), которое привело к разрушению.

«В этом случае какая-либо ошибка пилотирования или техническая неисправность полностью исключена», — предположил эксперт.

Ранее 24 августа Анастасия, дочь пилота Алексея Левшина, который управлял самолетом Embraer-135 (EBM-135BJ), разбившимся под Тверью, рассказала, что отец много лет работал с Пригожиным. Она отметила, что Левшин всегда был исполнительным. Он был родом из Тамбовской области и всегда мечтал стать пилотом. «Долго к этому шел, начинал с самых низов», — пояснила его дочь.

Самолет потерпел крушение вблизи тверского поселка Куженкино вечером 23 августа.

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    Любовь Ширижик
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