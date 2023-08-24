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18:19, 24 августа 2023Россия

Появились подробности о разбившемся на самолете с Пригожиным пилоте

Пилот Левшин, разбившийся на самолете под Тверью, работал с Пригожиным много лет

Фото: Marina Lystseva / Reuters

Пилот Алексей Левшин, который управлял самолетом Embraer-135 (EBM-135BJ), разбившимся под Тверью, много лет работал с бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом рассказала РБК его дочь Анастасия.

Девушка отметила, что ее отец всегда был исполнительным. Левшин был родом из Тамбовской области и всегда мечтал стать пилотом. «Долго к этому шел, начинал с самых низов», — пояснила его дочь.

В день катастрофы в Росавиации заявили, что на борту рухнувшего самолета было десять человек.

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23 августа 2023

Стало известно, что следователи рассматривают версию о бомбе в отсеке шасси самолета Пригожина.

Отмечалось, что бизнес-джет петербургского бизнесмена резко набрал высоту, а затем ушел в штопор. Из-за этого произошла разгерметизация в салоне, и все пассажиры и члены экипажа потеряли сознание. Это может объяснять тот факт, что пилоты не смогли доложить о ЧП на борту.

Самолет потерпел крушение вблизи тверского поселка Куженкино вечером 23 августа.

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    Анна Щербакова
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