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04:36, 24 августа 2023Ценности

Жена Джастина Бибера снялась в откровенном наряде для рекламы

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская модель и жена певца Джастина Бибера Хейли снялась в откровенной фотосессии для рекламы собственного косметического бренда Rhode. Cоответствующие кадры она опубликовала в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя манекенщица позировала перед фотографом в синем наряде, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и укороченных шорт. При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело с шестью кубиками пресса.

Свой образ знаменитость дополнила аксессуарами в виде солнцезащитных очков и массивных золотых серег. Помимо этого, манекенщице нанесли макияж в нейтральных оттенках и сделали укладку на коротких волосах каштанового оттенка.

В июле Хейли Бибер появилась на публике в украшениях за десятки миллионов рублей. На размещенном фото знаменитость предстала в облегающем белом платье с вырезом в области бедер бренда Maygel Coronel. Свой наряд звезда дополнила многочисленными аксессуарами общей стоимостью 360 тысяч долларов (32 миллиона рублей) ювелирного бренда Tiffany.

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    Екатерина Ештокина
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