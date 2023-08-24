Жена Джастина Бибера снялась в откровенном наряде для рекламы

Американская модель и жена певца Джастина Бибера Хейли снялась в откровенной фотосессии для рекламы собственного косметического бренда Rhode. Cоответствующие кадры она опубликовала в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя манекенщица позировала перед фотографом в синем наряде, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и укороченных шорт. При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело с шестью кубиками пресса.

Свой образ знаменитость дополнила аксессуарами в виде солнцезащитных очков и массивных золотых серег. Помимо этого, манекенщице нанесли макияж в нейтральных оттенках и сделали укладку на коротких волосах каштанового оттенка.

В июле Хейли Бибер появилась на публике в украшениях за десятки миллионов рублей. На размещенном фото знаменитость предстала в облегающем белом платье с вырезом в области бедер бренда Maygel Coronel. Свой наряд звезда дополнила многочисленными аксессуарами общей стоимостью 360 тысяч долларов (32 миллиона рублей) ювелирного бренда Tiffany.