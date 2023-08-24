Норвегия пообещала передать Украине зенитные ракеты IRIS-T

NTB: правительство Норвегии пообещало передать Украине зенитные ракеты IRIS-T

Правительство Норвегии пообещало передать Украине зенитные ракеты IRIS-T. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на норвежское агентство NTB.

По информации агентства, эти ракеты можно запускать с установок, которые Украине уже передала Швеция. В феврале 2023 года Швеция пообещала поставить Германии ракеты для установок IRIS-T.

В середине августа Германия предоставила Украине два зенитно-ракетного комплекса IRIS-T модификации SLS. Это комплексы малой дальности, предназначенные для поражения целей на дальности 12 километров.

Также в этот пакет военной помощи вошли 4,3 тысячи дымовых боеприпасов и 10 радиолокационных станций наземного наблюдения GO12.