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14:09, 24 августа 2023Мир

Норвегия пообещала передать Украине зенитные ракеты IRIS-T

NTB: правительство Норвегии пообещало передать Украине зенитные ракеты IRIS-T

Фото: Ashlyak / Wikimedia

Правительство Норвегии пообещало передать Украине зенитные ракеты IRIS-T. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на норвежское агентство NTB.

По информации агентства, эти ракеты можно запускать с установок, которые Украине уже передала Швеция. В феврале 2023 года Швеция пообещала поставить Германии ракеты для установок IRIS-T.

В середине августа Германия предоставила Украине два зенитно-ракетного комплекса IRIS-T модификации SLS. Это комплексы малой дальности, предназначенные для поражения целей на дальности 12 километров.

Также в этот пакет военной помощи вошли 4,3 тысячи дымовых боеприпасов и 10 радиолокационных станций наземного наблюдения GO12.

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    Александр Слабиев
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