Лодка со спелеологами застряла в подземном озере

Sky News: два спелеолога застряли на лодке в подземном озере в Великобритании

Спасатели эвакуировали двух спелеологов, которые застряли на лодке в подземном озере в британском регионе Сноудония. Об этом сообщает Sky News.

Более 20 членов организации по спасению в пещерах Северного Уэльса (NWCRO) приехали на поступивший от полиции вызов о двух пропавших людях в районе комплекса сланцевых шахт. Оказалось, что их лодка застряла во время переправы через подземное озеро.

Один из пропавших спелеологов сумел выбраться и рассказать о произошедшем. Мужчина сообщил, что они не смогли самостоятельно высвободить лодку и решили вернуться. Однако второй спелеолог слишком устал и не смог подняться из шахтного комплекса. Спасатели спустились к нему и помогли ему подняться на поверхность.

Ранее сообщалось, что в Австралии группа рыбаков была вынуждена пережидать грозу на сломанной лодке посреди кишащей крокодилами реки. Водная прогулка не задалась с самого начала: рыбаки сели на мель, повредили водяной насос и перегрели мотор.