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18:21, 24 августа 2023Из жизни

Лодка со спелеологами застряла в подземном озере

Sky News: два спелеолога застряли на лодке в подземном озере в Великобритании

Фото: North Wales Cave Rescue Organisation

Спасатели эвакуировали двух спелеологов, которые застряли на лодке в подземном озере в британском регионе Сноудония. Об этом сообщает Sky News.

Более 20 членов организации по спасению в пещерах Северного Уэльса (NWCRO) приехали на поступивший от полиции вызов о двух пропавших людях в районе комплекса сланцевых шахт. Оказалось, что их лодка застряла во время переправы через подземное озеро.

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Один из пропавших спелеологов сумел выбраться и рассказать о произошедшем. Мужчина сообщил, что они не смогли самостоятельно высвободить лодку и решили вернуться. Однако второй спелеолог слишком устал и не смог подняться из шахтного комплекса. Спасатели спустились к нему и помогли ему подняться на поверхность.

Ранее сообщалось, что в Австралии группа рыбаков была вынуждена пережидать грозу на сломанной лодке посреди кишащей крокодилами реки. Водная прогулка не задалась с самого начала: рыбаки сели на мель, повредили водяной насос и перегрели мотор.

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    Алиса Дмитриева
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