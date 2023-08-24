Таксист вернул пассажиру забытый миллион рублей

В Таиланде таксист вернул пассажиру потерянные им 10,5 тысячи долларов

В таиландском городе Бангкок водитель такси вернул пассажиру забытый кошелек, в котором лежали деньги на сумму около миллиона рублей. Об этом сообщает The Thaiger.

19 августа Фонсак Пхунни подвозил троих иностранцев. Доставив их в назначенное место, он взял новый заказ. Следующий пассажир заметил на сиденье длинный черный кошелек и передал его водителю. Внутри оказались 10,5 тысячи долларов (990 тысяч рублей), более семи тысяч индийских рупий (восемь тысяч рублей), удостоверения личности и банковские карты.

Пхунни сразу понял, что кошелек забыл один из мужчин, которых он недавно высадил из автомобиля. Чтобы отыскать владельца денег, таксист позвонил на местную радиостанцию и сообщил, что нашел потерянную вещь.

Объявление по радио помогло найти мужчину, который потерял кошелек. Он оказался приезжим из Бангладеш. Получив деньги обратно, он поблагодарил сотрудников радиостанции за помощь и водителя такси за добрый поступок. «Я впечатлен и очень рад», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Таиланде дворничиха нашла на дороге золотые украшения стоимостью около 200 тысяч батов и вернула их владельцу. Женщина призналась, что была счастлива, поскольку сделала доброе дело.