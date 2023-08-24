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17:36, 24 августа 2023Спорт

Анчелотти оценил вероятность перехода Мбаппе в «Реал» в сезоне-2023/2024

Анчелотти заявил, что Мбаппе точно не перейдет в «Реал» летом 2023 года

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил вероятность перехода нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридскую команду в сезоне-2023/2024. Его слова приводит Football Espana.

«Это исключено. Сто процентов», — заявил специалист. Он отметил, что до конца лета «Реал» точно не совершит больше ни одного трансфера.

8 августа Foot Mercato сообщил, что ПСЖ убрал постер с Мбаппе с фасада домашнего стадиона «Парк де Пренс». Также сообщалось, что в случае, если игрок останется во французской команде, он пропустит весь сезон.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон. «Реал» пытался приобрести игрока весной 2022 года, однако тогда трансфер сорвался.

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    Ксения Курашкина
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