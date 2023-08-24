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12:47, 24 августа 2023Мир

В ООН заявили о движении мира к многополярности

Генсек ООН Гуттериш назвал недостаточным движение к многополярному миру
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Ahmed Saad / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш назвал положительным движение к многополярному миру, однако отметил, что этого недостаточно для гарантий мирного и справедливого сообщества. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, данную тенденцию необходимо подкрепить эффективностью международных институтов. В качестве примера он указал на Европу начала прошлого столетия, которая была многополярной, однако ей не хватало «сильных многосторонних механизмов», что в результате привело к Первой мировой войне.

«Нам отчаянно нужна <...> усиленная и реформированная многосторонняя архитектура на базе Устава ООН и международного права», — подчеркнул он.

Гуттериш также обратил внимание на «экзистенциальные вызовы», стоящие перед мировым сообществам, включая климатический кризис, рост нищеты и голода, возникающие из-за появления новых технологий проблемы с регулированием факторов риска, а также рост конфликтов по всему миру.

Также генсек назвал вчерашним днем состояние современных международных институтов, вроде Совета Безопасности (СБ) ООН, Международного валютного фонда (МВФ), а также Всемирного банка.

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    Варвара Кошечкина
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