Главу Российского общества дружбы с Арменией не пустили в республику

Главе Российского общества дружбы с Арменией отказали во въезде в республику

В ночь на 24 августа пограничная служба аэропорта Звартноц в Ереване отказалась впускать в Армению главу Российского общества дружбы и сотрудничества с республикой, экс-руководителя представительства Россотрудничества в стране Виктора Кривопускова. Об этом сообщил сам глава организации, передает ТАСС.

По его словам, ему отказали во въезде в страну, объявив нежелательной персоной для Армении и забрав паспорт. «Официальную бумагу мне не показали, но я же понимаю, что если границу мне не открывают, паспорт не возвращают... Сказали, возвращайтесь в Москву сегодня же», — пояснил он.

Ранее парламент Армении сообщил заместителю председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину о нежелательности его приезда в страну после высказываний депутата по поводу республики. Позднее стало известно об аналогичном запрете в отношении главного редактора RT Маргариты Симоньян.