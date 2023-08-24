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14:46, 24 августа 2023Экономика

Цены на бензин в России установили рекорд

Биржевая цена бензина Аи-95 превысила 71,5 тысячи рублей за тонну

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Стоимость бензина Аи-95 второй день подряд установила рекорд, составив 71,6 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Биржевая цена этой марки топлива оказалась на 1,05 процента больше чем 23 августа, когда за тонну Аи-95 давали чуть меньше 71 тысячи рублей. При этом стоимость бензина Аи-92 на торгах 24 августа снизилась на 0,1 процента, до 63 тысяч рублей за тонну. Дизельное топливо также немного подешевело — на 0,2 процента, до 66,3 тысячи рублей за тонну.

Выше 70 тысяч рублей стоимость Аи-95 поднялась на фоне сообщений о нехватке бензина и дизеля на заправках в ряде российских регионов. Перебои фиксировались в Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областях, Калмыкии, Хабаровском крае и Крыму.

В Минэнерго тем временем уточнили, что уровень производства бензина и дизельного топлива на российских нефтеперерабатывающих заводах достаточен, чтобы обеспечить потребности населения, аграриев и промышленности. В то же время ведомство объявило о взятии под особый контроль ритмичности поставок топлива в южные регионы. Специальный штаб работает над оптимизацией логистических расходов для всех участников.

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    Дмитрий Воронин
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