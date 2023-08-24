Названа первоначальная дата полета борта Пригожина

«МК»: полет борта Пригожина планировался на 22 августа

Первоначально полет борта бизнесмена Евгения Пригожина планировался на 22 августа. Дату назвал «Московский комсомолец» (МК).

По информации издания, вылет перенесли на 17:30 23 августа по неизвестной причине. При этом изначально ожидалось, что в полет отправятся три пассажира, однако потом их число выросло до семи.

23 августа стало известно о крушении бизнес-джета в Бологовском районе Тверской области. Позже в сети появился ролик, на кадрах которого видно, как самолет начинает терять высоту во время полета, а затем скрывается за деревьями.

По данным Росавиации, в списке пассажиров значился основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.