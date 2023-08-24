Движение по Крымскому мосту приостановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом в четверг, 24 августа, в 9:13 сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в посте.

Причина приостановки движения не уточняется.

Днем ранее, 22 августа, движение по Крымскому мосту приостанавливали дважды: в 14:41 и в 21:31.

12 августа Минобороны России заявило о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударить по Крымскому мосту переделанной ракетой С-200. Боеприпас удалось перехватить, в результате случившегося никто не пострадал.