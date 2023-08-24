Назван состав сборной России по футболу на сентябрьский сбор

Миранчук и Головин вошли в состав сборной России по футболу на сентябрьский сбор

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав на сентябрьский сбор. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В список вошло 36 футболистов, среди которых полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук. Также впервые были приглашены игроки «Краснодара» Сергей Волков, Александр Черников и Никита Кривцов, а также футболисты екатеринбургского «Урала» Андрей Егорычев и Александр Юшин.

В сентябре сборная России должна провести товарищеский матч против команды Катара. Встреча пройдет в Дохе 12 сентября. О других соперниках будет объявлено позднее.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.