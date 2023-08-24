Сальдо предложил Путину возобновить паромную переправу с Турцией

Сальдо предложил Путину возобновить переправу из Херсонской области до Турции

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил президенту России Владимиру Путину возобновить паромную переправу с Турцией на фоне выхода РФ из зерновой сделки. Глава государства пообещал рассмотреть идею, передает РИА Новости.

«Торговый путь, который в 2007 году мы запустили из Скадовского порта на Черном море до Замбулдака. И до Стамбула ходил паром. Напрямую всего 295 миль до Замбулдака», — уточнил Сальдо. По его словам, Замбулдак и Херсон являются городами-побратимами.

Врио губернатора Херсонской области добавил, что благодаря возобновлению переправы России удастся создать альтернативный торговый путь, который преодолевается за 20 часов.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров оценил перспективу возрождения зерновой сделки. Он сказал, что пока Москва не видит готовности со стороны Запада выполнить условия России.