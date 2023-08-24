Саудовская Аравия пообещала изучить приглашение в БРИКС

МИД Саудовской Аравии пообещал изучить приглашение в БРИКС и принять решение

В МИД Саудовской Аравии пообещали изучить приглашение в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика) и принять решение. Об этом со ссылкой на главу дипломатического ведомства королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда пишет Al Arabiya.

Принц заявил, что королевство изучит приглашение присоединиться к объединению и примет соответствующее решение. Он отметил, что в Эр-Рияде высоко оценивают приглашение.

Принц Фейсала отметил, что БРИКС является одним из важных каналов укрепления экономического сотрудничества. Он добавил, что Саудовская Аравия сейчас старается выстраивать экономические связи.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о вступлении новых стран в БРИКС по итогам саммита. Речь идет об Аргентине, Египте, Иране, Саудовской Аравии, Эфиопии и ОАЭ.