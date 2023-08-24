Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:46, 24 августа 2023Мир

Саудовская Аравия пообещала изучить приглашение в БРИКС

МИД Саудовской Аравии пообещал изучить приглашение в БРИКС и принять решение

Фото: Alet Pretorius / Reuters

В МИД Саудовской Аравии пообещали изучить приглашение в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика) и принять решение. Об этом со ссылкой на главу дипломатического ведомства королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда пишет Al Arabiya.

Принц заявил, что королевство изучит приглашение присоединиться к объединению и примет соответствующее решение. Он отметил, что в Эр-Рияде высоко оценивают приглашение.

Принц Фейсала отметил, что БРИКС является одним из важных каналов укрепления экономического сотрудничества. Он добавил, что Саудовская Аравия сейчас старается выстраивать экономические связи.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о вступлении новых стран в БРИКС по итогам саммита. Речь идет об Аргентине, Египте, Иране, Саудовской Аравии, Эфиопии и ОАЭ.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    На месте падения самолета Пригожина нашли оружие

    Бузову в купальнике оценили в сети фразой «тихий ужас»

    В Петербурге пропал бывший гитарист и сооснователь группы «Алиса»

    В ООН обеспокоились атаками дронов по российским городам

    Саудовская Аравия пообещала изучить приглашение в БРИКС

    Раскрыты подробности очков дополненной реальности Apple

    Остановленный ВС России в Черном море сухогруз вышел из украинского порта

    США ввели санкции против матери Кадырова и лагеря «Артек»

    Пилот высказался об обслуживании самолета Пригожина

    Илон Маск разбил автомобиль за миллион долларов и едва уцелел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости