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12:53, 24 августа 2023Ценности

Анна Седокова показала фигуру в бикини после похудения

Кадр: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в откровенном наряде после похудения. Соответствующие истории появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 40-летняя певица предстала на фоне моря и песка в розовом бикини на завязках, демонстрируя подтянутое тело без косметических дефектов. «Сегодня утром на весах случилось 69 кг. Происходят ли чудеса только на оземпике или на таблетках», — иронично подписала она публикацию.

По словам исполнительницы, месяц назад ее вес достигал 75 килограммов, вследствие чего она приняла решение изменить свой образ жизни. «Ровно месяц назад я отказалась от алкоголя и вредного питания. Месяц проработки себя и своих слабостей. Я безумно горжусь собой, горжусь своей силой воли», — заключила она.

Ранее в августе Оксана Самойлова также показала внешность в бикини после похудения. Предпринимательница отметила, что за неделю во время отпуска она похудела примерно на четыре килограмма, однако осталась недовольна такими изменениями.

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    Екатерина Ештокина
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