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16:56, 24 августа 2023Наука и техника

Озвучены новые сроки выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

В сети появились новые сроки выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 — начало 2024 года

Кадр: GSC Game World / YouTube

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 может выйти в начале 2024 года. Новые сроки релиза озвучили авторы сообщества «Вестник "Того Самого Сталкера"» в соцсети «ВКонтакте».

Информацию о выходе тайтла от GSC Game World обнаружили в пресс-ките, опубликованном на сайте проекта. Согласно материалам, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится в первом квартале 2024 года. Игра будет доступна на ПК и консолях Xbox Series X/S. Также отмечается, что новая часть S.T.A.L.K.E.R. будет доступна по подписке Game Pass.

«Надо понимать, что мы берем свою информацию не из головы», — прокомментировали сообщение авторы сообщества. В начале июня в группе «Вестник "Того Самого Сталкера"» опубликовали раннюю версию S.T.A.L.K.E.R. 2, энтузиасты смогли запустить ее.

Новое релизное окно игры отличается от ранее озвученного украинской студией. Согласно актуальной информации на сайте проекта, S.T.A.L.K.E.R. 2 должен выйти в 2023 году. На момент написания заметки в GSC Game World не прокомментировали сообщение.

В середине августа предполагаемую дату релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 обнаружили на сайте немецко-австрийской компании Plaion. Согласно раскрытым данным, тайтл от GSC Game World должен выйти 1 декабря 2023 года.

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    Андрей Ставицкий
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