Тела погибших при крушении бизнес-джета доставили в морг в Твери

Тела погибших при крушении бизнес-джета в Тверской области доставили в морг

Тела погибших при крушении бизнес-джета Embraer в Тверской области доставили в морг в Твери. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По их данным, в морге будет проводиться судмедэкспертиза. В свою очередь Telegram-канал Shot сообщал, что на огороженную территорию крушения самолета 4:30 заехали два черных автомобиля. Выехали оттуда они в 6:00.

О крушении самолета в Бологовском районе Тверской области 23 августа сообщило издание Baza.

Позднее в сети появился ролик, на кадрах которого видно, как самолет начинает терять высоту во время полета, а затем скрывается за деревьями.

По данным Росавиации, в списке пассажиров значился основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.