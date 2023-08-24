Тела погибших при крушении бизнес-джета доставили в морг в Твери
Тела погибших при крушении бизнес-джета в Тверской области доставили в морг
Тела погибших при крушении бизнес-джета Embraer в Тверской области доставили в морг в Твери. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По их данным, в морге будет проводиться судмедэкспертиза. В свою очередь Telegram-канал Shot сообщал, что на огороженную территорию крушения самолета 4:30 заехали два черных автомобиля. Выехали оттуда они в 6:00.
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О крушении самолета в Бологовском районе Тверской области 23 августа сообщило издание Baza.
Позднее в сети появился ролик, на кадрах которого видно, как самолет начинает терять высоту во время полета, а затем скрывается за деревьями.
По данным Росавиации, в списке пассажиров значился основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.