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08:56, 24 августа 2023Мир

Стало известно о диалоге США и России после мятежа Пригожина

WSJ: советник Байдена Салливан звонил Ушакову после мятежа Пригожина в июне
СюжетМятеж Пригожина
Джейк Салливан

Джейк Салливан . Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Советник действующего президента США Джо Байдена Джейк Салливан звонил помощнику российского лидера Владимира Путина по международным делам Юрию Ушакову после мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в июне этого года. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Джейк Салливан разговаривал по телефону с одним из главных советников президента России Владимира Путина [Юрием Ушаковым] в июне, сразу после неудавшегося мятежа Пригожина», — говорится в публикации. Отмечается, что США пытались убедить Россию в непричастности к организации мятежа, дабы избежать «дальнейшей эскалации» ситуации.

В ночь на 24 июня Пригожин обвинил Минобороны России в атаке на вагнеровцев. Представители ЧВК за сутки прошли Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области, двигаясь на Москву.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что ЧВК развернула колонны и направила сотрудников в места постоянной дислокации. После провала мятежа Пригожин и часть вагнеровцев выехали в Белоруссию.

Вечером 23 августа стало известно о крушении самолета вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. По информации МЧС, на борту находились десять человек, из них три члена экипажа и семь пассажиров, среди них значится Евгений Пригожин. Предварительно, выживших нет. Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ.

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    Дмитрий Сотак
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