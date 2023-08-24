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18:12, 24 августа 2023Мир

Захарова отреагировала на санкции США против «Артека»

Захарова: если бы «Артек» был лагерем по смене пола, США санкции бы не ввели

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

В детском центре «Артек» остались «чистые представления» о детях, если бы это был лагерь «по смене пола», то Вашингтон завалил бы его грантами. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в своем Telegram-канале на введение США санкций против детского центра.

«Вот если бы это был лагерь по смене пола несовершеннолетним или местечко для обмена опытом трансгендерных общин, то Вашингтон завалил бы его многомиллионными грантами», — написала она.

Но так как в «Артеке» сохранились «чистые представления» о детстве и детях, то это не может понравиться «пропагандистам моральных уродств», добавила она, отметив, что в лагере «созданы условия для здорового отдыха и развития детей».

Ранее стало известно, что США ввели санкции против 11 граждан РФ, а также детского центра «Артек». Под ограничения попала в том числе и мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова.

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    Александр Слабиев
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