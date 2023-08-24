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21:35, 24 августа 2023Спорт

Спортивный врач описал схему правильного завершения тренировки

Shape: дерматолог Шульц посоветовал обязательно принимать душ после тренировки

Фото: Oliver Berg / Globallookpress.com

Спортивные эксперты описали схему правильного завершения тренировки. Его слова приводит Shape.

Спортивный врач Джордан Метцл заявил, что после каждого занятия важно провести растяжку и массаж специальным роллером. «Вам нужно потянуться до того, как мышцы остынут, что произойдет в течение 30-40 минут. Когда мышца охлаждается, она сокращается и, если вы попытаетесь ее ослабить, то легко можете травмироваться», — добавил специалист, отметив, что на растяжку и массаж достаточно выделить по пять минут.

Второй обязательный шаг — душ. «Если у вас нет возможности принять душ сразу после тренировки, как можно скорее снимите с себя мокрую одежду. Она задерживает влагу, которая способствует росту микробов, бактерий, грибков и дрожжей, что вызывает кожную инфекцию или высыпания», — пояснил дерматолог Нил Шульц. Он добавил, что можно также промокнуть все тело влажным полотенцем, а затем обтереться сухим.

В заключение, по словам специалистов, необходимо подкрепиться. «Правильная еда оптимизирует восстановление, уменьшает боль в мышцах и помогает лучше выполнять упражнения на следующий день», — заявила диетолог Митци Дулан. Она рассказала, что 30-минутное окно — это пиковое время для начала восстановления, полноценный прием пищи можно устроить через два часа после занятия.

Ранее профессор физиологии упражнений из Обернского университета Мишель Олсон дала советы по быстрому восстановлению после тренировок. Она отметила, что после занятия обязательно нужно восстановить водный баланс, и порекомендовала выпить стакан воды или свежевыжатого сока.

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    Андрей Стрельцов
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