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06:02, 24 августа 2023Интернет и СМИ

Парень случайно оголился во время видеозвонка и пожалел об этом

Фото: George Brynzan / Unsplash

Пользователь Reddit с ником whitemancannotjump рассказал, как случайно оголился во время видеозвонка со своей новой знакомой и пожалел о случившемся. По словам парня, после этого девушка не захотела с ним общаться.

Герой истории объяснил, что они познакомились в тренажерном зале и договорился о встрече. Автор подчеркнул, что и он, и его приятельница были расположены друг к другу исключительно по-дружески. Незадолго до прогулки парень позвонил своему лучшему другу и рассказал о новой знакомой. Тот усомнился в том, что рассказчик и девушка не испытывают чувств друг к другу.

«Он в шутку предложил убедиться мне в этом наверняка. В ответ я сказал: "Ты имеешь в виду это?" Затем я позвонил ему по FaceTime и показал себя голым (...), прикрывая гениталии руками», — рассказал он. Парень уточнил, что они с другом часто подшучивали друг над другом подобным образом.

Однако впоследствии герой истории обнаружил, что позвонил обнаженным не другу, а новой знакомой. Он понял это, когда услышал ее удивленное восклицание. Девушка тут же положила трубку.

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Парень пожаловался, что сильно стыдится своего поступка и опасается огласки. Рассказчик добавил, что попытался объясниться перед девушкой, но она отказалась его слушать. «Один мой друг сказал мне, что у меня могут быть неприятности (...) Теперь я обдумываю худшие варианты развития событий», — пожаловался он.

В комментариях многие посмеялись над историей, однако некоторые пользователи усомнились в правдивости слов автора. «Значит, вы с друзьями мужского пола часто общаетесь в обнаженном виде?», «Как ты мог одновременно связаться по FaceTime с двумя людьми, готовясь к походу в душ?» — высказались они.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как поставила в неловкое положение своего бойфренда, привыкшего спать голым. Ночью она вышла из его квартиры, а парень, обнаружив ее отсутствие, вышел следом. Тогда за ним захлопнулась дверь, и герой пробыл обнаженным до утра на пороге. Вернуться домой ему помогли соседи.

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    Мария Большакова
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