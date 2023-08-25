МИД России объяснил выбор новых стран-членов БРИКС

МИД России объяснил выбор новых стран БРИКС вместо Казахстана и Белоруссии

После вступления в БРИКС шести новых членов представительство Африки в объединении увеличилось, что естественно, учитывая факт председательства ЮАР. При этом заявкам Казахстана и Белоруссии уделят приоритетное внимание при дальнейшем расширении. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Казахастан и Белоруссия, разумеется, среди наших ближайших партнёров. Разумеется, мы приоритетное внимание уделим этим странам, когда будем рассматривать дальнейший ход. Но на сегодня мы видим, что существенно приращение получило представительство Африки в нашем объединении, что логично и естественно, учитывая факт председательства ЮАР и проведения саммита на африканской земле», — отметил дипломат.

Замминистра подчеркнул, что БРИКС «открыл двери перед арабскими странами» и напомнил, что ранее мусульманский мир до сих пор в БРИКС не был представлен на уровне соответствующих государств.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о вступлении новых стран в БРИКС по итогам саммита в Йоханесбурге 22-24 августа. Как сообщил политик, в объединение войдут Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Их полноценное членство начнется с 1 января 2024 года.