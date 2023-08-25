МИД России предсказал конец эпохи доминирования коллективного Запада

Замглавы МИД Рябков: эпоха доминирования коллективного Запада подходит к концу

Эпоха доминирования коллективного Запада подходит к концу, а новый мир будет более демократичным и свободным. Такое развитие событий предсказал замглавы МИД России Сергей Рябков, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он отметил, что политики и дипломаты, которые занимаются внешнеполитической деятельностью стран БРИКС, достаточно «опытные, умные и даже изощренные люди, чтобы прекрасно понимать суть происходящего и находить способы, как не поддаваться циничному нажиму со стороны коллективного Запада».

«Новый мир и многополярность возникают не без проблем. Конфликтогенность и кризисы очень серьезны. Но это только отражение того, что эпоха доминирования коллективного Запада реально подходит к собственному завершению. Новый мир будет более демократичным, более свободным. Миром, где есть разные форматы и возможности для сотрудничества, и где нет места тому диктату», — заявил дипломат.

Ранее Рябков отметил укрепление БРИКС с присоединением новых стран. Он подчеркнул, что в последние годы доля стран БРИКС в мировом ВВП уверенно обходит «Большую семерку» (G7), а с присоединением новых стран этот разрыв станет еще больше.