В МИД России отметили укрепление БРИКС

Замглавы МИД России Рябков: БРИКС обгоняет G7 по доле в мировом ВВП

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика) обгоняют государства «Большой семерки» G7 (Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США) по доле в мировом ВВП. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он отметил укрепление БРИКС с присоединением новых стран.

«БРИКС продолжает крепнуть. В последние годы доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности уверенно обходит "Группу семи". А с присоединением новых стран этот разрыв станет еще больше. Уже сейчас ВВП по паритету покупательной способности новых членов объединения достигает 7,7 триллиона долларов», — заявил Рябков.

Он отметил, что расширение БРИКС позволит оторваться от западной «Большой семерки» в экономическом плане.

24 августа лидеры стран БРИКС договорились принять в объединение Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Эфиопию.