Избитая под Москвой из-за шорт девушка рассказала о страхе выходить на пробежки

Избитая в Подмосковье из-за шорт девушка рассказала, что боится бегать одна

Избитая мигрантом из-за облегающих шорт девушка рассказала журналистам «Газеты.Ru», что боится выходить на пробежку в одиночку.

По словам пережившей нападение спортсменки, раньше она не боялась «хоть в рань бегать, хоть ночью». После случившегося у нее появился страх продолжать занятия, и девушка была вынуждена выйти на очередную пробежку в сопровождении брата.

По словам жительницы подмосковного Нахабино, она не станет взыскивать компенсацию с напавшего на нее иностранца. «Все, что я хочу, чтоб этого человека отправили на лечение и депортировали», — сказала она. Спортсменка призналась, что не думала, что может попасть в подобную ситуацию, и пообещала впредь быть более аккуратной.

23 августа мигрант напал на совершавшую пробежку девушку — мастера спорта по легкой атлетике. Поводом для агрессии с его стороны стала облегающая тренировочная одежда спортсменки. На опубликованном видео мужчина выразил свое возмущение и удивление тем, что женщина занимается спортом.

По данным одного из Telegram-каналов, у 20-летнего гражданина Таджикистана имеется заболевание психологического профиля. В отношении него открыли два уголовных дела: о хулиганстве и возбуждении ненависти либо вражды. 25 августа суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей, где он пробудет по меньшей мере до 23 сентября.