Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:11, 25 августа 2023Россия

Избитая под Москвой из-за шорт девушка рассказала о страхе выходить на пробежки

Избитая в Подмосковье из-за шорт девушка рассказала, что боится бегать одна

Фото: Bruno Nascimento / Unsplash

Избитая мигрантом из-за облегающих шорт девушка рассказала журналистам «Газеты.Ru», что боится выходить на пробежку в одиночку.

По словам пережившей нападение спортсменки, раньше она не боялась «хоть в рань бегать, хоть ночью». После случившегося у нее появился страх продолжать занятия, и девушка была вынуждена выйти на очередную пробежку в сопровождении брата.

По словам жительницы подмосковного Нахабино, она не станет взыскивать компенсацию с напавшего на нее иностранца. «Все, что я хочу, чтоб этого человека отправили на лечение и депортировали», — сказала она. Спортсменка призналась, что не думала, что может попасть в подобную ситуацию, и пообещала впредь быть более аккуратной.

23 августа мигрант напал на совершавшую пробежку девушку — мастера спорта по легкой атлетике. Поводом для агрессии с его стороны стала облегающая тренировочная одежда спортсменки. На опубликованном видео мужчина выразил свое возмущение и удивление тем, что женщина занимается спортом.

По данным одного из Telegram-каналов, у 20-летнего гражданина Таджикистана имеется заболевание психологического профиля. В отношении него открыли два уголовных дела: о хулиганстве и возбуждении ненависти либо вражды. 25 августа суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей, где он пробудет по меньшей мере до 23 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    В США и ЕС обратили внимание на дефицит боеприпасов для Украины

    Марина Брусникина назначена новым главным режиссером РАМТ

    На Украине бизнесмена обвинили в незаконном вывозе зерна

    Врач назвала «лучший на свете» чайник

    Индии предрекли огромные траты на решение глобальной проблемы

    Известный рок-музыкант раскрыл смысл счастья

    Любовница принца Уильяма помирилась с его женой. Что о ней известно и за что будущего короля прозвали «принцем страпона»

    ЦСКА упустил победу над худшей командой РПЛ

    Полиция Италии задержала россиянина по международному ордеру на арест

    На Украине начали выпускать макеты военной техники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости