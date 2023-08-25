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20:34, 25 августа 2023Мир

В Турции назвали непродуктивными альтернативные маршруты для доставки зерна

Глава МИД Турции: альтернативные маршруты для доставки зерна несут риски
Хакан Фидан

Хакан Фидан. Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что альтернативные использовавшемуся в рамках зерновой сделки маршруты непродуктивны и рискованны. Трансляцию пресс-конференции в Киеве вел телеканал ТРТ.

Фидан выразил сожаление в связи с окончанием зерновых договоренностей, отметив, что в рамках сделки было доставлено более 33 миллионов тонн зерна. «Мы знаем, что идут поиски альтернатив для поставок. Но мы видим и считаем альтернативы [прежнему маршруту черноморской инициативы] непродуктивными и довольно рискованными», — подчеркнул он.

По словам министра, Турция прилагает все усилия для возрождения зерновой сделки.

Ранее глава управления по координации санкций Госдепа США Джеймс О'Брайен заявил о наличии жизнеспособных маршрутов для поставок украинского зерна после выхода России из зерновой сделки. По его словам, Вашингтон стремится в течение следующих нескольких месяцев вернуться к довоенному экспорту зерна с Украины.

23 августа сообщалось, что в Европарламенте Киеву предложили экспортировать зерно по железной дороге. Выбор железнодорожного транспорта будет соответствовать транспортным и экологическим приоритетам Евросоюза.

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    Варвара Кошечкина
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