Врач предупредила о вреде арбузов для некоторых людей

Врач Тарадеева: людям с диабетом рекомендовано исключить арбуз из рациона

Врач-терапевт Татьяна Тарадеева предупредила, что арбузы, несмотря на свои многочисленные полезные свойства, могут быть противопоказаны некоторым людям. Специалистку цитирует издание «Известия».

Тарадеева отметила, что арбузы прекрасно справляются сразу с двумя функциями: они утоляют жажду и насыщают. Кроме того, арбузы, по ее словам, богаты витаминами С, А, В1, В5, В6, а также магнием, калием, кальцием, фосфором, железом и натрием.

В то же время эта ягода может причинить вред здоровью людей с сахарным диабетом, отметила врач. Это объясняется тем, что арбузы содержат сахар, который быстро попадает в кровь. «Другие возможные риски связаны с мочегонным эффектом арбуза, который создает дополнительную нагрузку на почки, — добавила Тарадеева. — Поэтому людям с заболеваниями мочевыделительной системы рекомендовано исключить его из рациона».

Здоровым людям терапевт посоветовала тоже не злоупотреблять арбузами. По ее мнению, лакомиться натуральным десертом лучше в первой половине дня и съедать не более 500 граммов в сутки, при условии что другие углеводы в этот день потребляться не будут.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила, что дыни могут причинить вред людям с некоторыми заболеваниями. Соломатина заявила, что дыни противопоказаны диабетикам и тем, у кого имеются болезни желудочно-кишечного тракта.