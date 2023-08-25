Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:38, 25 августа 2023Наука и техника

Российский военный раскрыл подробности об украинских БПЛА «Бобер»

Военный Дандыкин: украинские БПЛА «Бобер» сбиваются и уничтожаются системами РЭБ

Фото: Міністерство оборони України

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Бобер» за четыре часа могут пройти расстояние до Подмосковья, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о силе «Бобров».

«Это достаточно большой беспилотник-камикадзе. Он сделан из композитных материалов. Дальность у него до тысячи километров. Скорость для такого изделия достаточно приличная — до 150 километров в час», — поделился он.

«Бобер» может где-то за четыре часа, если его запускать ночью, пройти расстояние до Калужской области или даже до Подмосковья

Василий Дандыкинкапитан первого ранга запаса

По словам Дандыкина, беспилотник несет несколько килограммов взрывчатых веществ.

«В основном эти "Бобры" уничтожаются средствами РЭБ и сбиваются, но кое-какие пока долетают. Наши военные уже разбираются с ними, а скоро разберутся окончательно. "Бобры" пойдут туда, где им положено быть, — на землю», — заключил он.

Ранее стало известно, что украинский беспилотный летательный аппарат, сбитый в подмосковном Можайске в ночь на 23 августа, принадлежал к модели «Бобер».

Два беспилотника самолетного типа были уничтожены системой противовоздушной обороны в ночь на 23 августа в районе подмосковных Можайска и Химок. Еще один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего потерял управление и столкнулся со строящейся башней в «Москве-Сити».

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности падения ракеты С-200 в Калужской области

    В России придумали способ решения проблемы скотомогильников

    Россиянкам перечислили самую модную осеннюю обувь

    Фигурантку дела о теракте в Петербурге оставили под арестом

    Диджитал-вечеринка с известными диджеями пройдет в Гостином Дворе

    Россиянам пообещали укрепление рубля через несколько лет

    Корова подружилась с королевской коброй и попала на видео

    Задержание ФСБ членов ячейки террористов в Крыму попала на видео

    Власти предупредили о громких звуках в Туапсе

    Крыло и шасси самолета Пригожина нашли в трех километрах от места крушения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости