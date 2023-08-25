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11:48, 25 августа 2023Из жизни

Корова подружилась с королевской коброй и попала на видео

В Индии корова подружилась с ядовитой королевской коброй

Офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда опубликовал в соцсети X (Twitter) видео о корове, которая подружилась с ядовитой змеей.

«Это трудно объяснить. Доверие между ними установилось через настоящую любовь», — написал Нанда.

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На видео попал момент встречи двух животных. Корова с интересом разглядывает королевскую кобру с раскрытым капюшоном, та тоже выглядит заинтересованной. Неожиданно корова начинает лизать и нюхать змею. Кобра спокойно терпит это и не спешит ее кусать.

Запись набрала около 130 тысяч просмотров и почти три тысячи лайков. Многие пользователи сочли видео удивительным. Некоторые из них выразили недоверие и усомнились в реальности происходящего.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Тамилнад активист по охране окружающей среды спас кобру, которая потеряла сознание. Он сумел «воскресить» змею, напоив ее водой из бутылки.

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    Алиса Дмитриева
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