Песков заявил об отсутствии результатов экспертиз крушения самолета Пригожина

Песков: результатов экспертиз после крушения самолета Пригожина пока нет

Результатов экспертиз, которые могут подтвердить присутствие главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина в потерпевшем крушение самолете, пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Он сообщил, что президент России Владимир Путин накануне заявил о выполнении всех необходимых экспертиз после крушения бизнес-джета в Тверской области. В их числе будет и генетическая.

«Официальных каких-то итогов [пока нет]. Как только они будут готовы к опубликованию, они будут опубликованы», — пояснил пресс-секретарь.

То же самое, по словам представителя Кремля, касается и расследования причин авиакатастрофы.

23 августа произошло крушение бизнес-джета в Бологовском районе Тверской области. Позднее в сети появился ролик, на кадрах которого видно, как самолет начинает терять высоту во время полета, а затем скрывается за деревьями. По данным Росавиации, в списке пассажиров значился Евгений Пригожин.