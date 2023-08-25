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16:18, 25 августа 2023Ценности

Парикмахер перечислила россиянкам зрелого возраста омолаживающие стрижки

Парикмахер Анастасия Салюткина: удлиненная челка омолаживает внешний вид

Фото: engin akyurt / Unsplash

Парикмахер-колорист Анастасия Салюткина перечислила россиянкам зрелого возраста стрижки, которые визуально омолаживают. Соответствующую информацию публикует издание Teleprogramma.pro.

В первую очередь специалистка объяснила, что правильная форма стрижки может подчеркнуть достоинства и облегчить укладку. Так, она заявила, что воздушная и удлиненная челка, а также челка-шторка визуально вытягивает овал лица и придает легкость внешнему виду.

«Дамам после 40 лучше обходить стороной стрижку с прямым срезом, которая больше подходит девочкам и девушкам», — подчеркнула Салюткина.

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Кроме того, эксперт напомнила, что после 40 лет в волосах уменьшается содержание кератина, который придает волосам здоровый вид и объем. По этой причине парикмахер посоветовала обратить внимание на многослойную стрижку. «Поэтому лучше выбирать стрижки средней длины до плеч, за которой удобно ухаживать и укладывать», — уточнила собеседеница издания.

Ранее стилистка перечислила неподходящую россиянкам зрелого возраста одежду. В первую очередь специалистка посоветовала заменить мешковатый свитшот на оверсайз-джемпер в полоску. По ее словам, классический принт разнообразит образ и подойдет как под джинсы, так и под классические брюки.

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    Екатерина Ештокина
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