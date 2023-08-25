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10:44, 25 августа 2023Ценности

Стилистка перечислила неподходящую россиянкам зрелого возраста одежду

Стилист Паола Фарина: шарфы из тонкой просвечивающей ткани портят внешний вид

Фото: Unsplash

Стилистка Паола Фарина перечислила неподходящую россиянкам зрелого возраста одежду. Соответствующий комментарий публикует издание The Voice.

В первую очередь специалистка посоветовала заменить мешковатый свитшот на оверсайз-джемпер в полоску. По ее словам, классический принт разнообразит образ и подойдет как под джинсы, так и под классические брюки.

Помимо этого, эксперт внесла в список шарфы из тонкой просвечивающей ткани плохого качества, которые портят внешний вид. Вместо этого Фарина обратила внимание читателей на широкие плотные шарфы, а также жакеты, брюки со стрелками и жесткие пенни-лоферы.

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В заключение стилистка призвала отказаться от джинсов неправильной посадки. Она пояснила, что брюки не должны доставлять дискомфорт. Как утверждает Фарина, лучше пожертвовать несколькими размерами штанов, однако подобрать наиболее удобную пару.

Ранее в августе стилист-имиджмейкер Сергей Матреничев назвал лучшие прически для россиянок зрелого возраста. По словам эксперта, женщинам старше 40 лет следует выбирать такие стрижки, как каскад и прямое каре. Также он посоветовал обратить внимание на укладки с челкой-шторкой.

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    Екатерина Ештокина
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