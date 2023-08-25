В Хабаровске пострадали два росгвардейца в ходе стрельбы при поимке мигранта

СКР: в Хабаровске при задержании мигранта были ранены два росгвардейца

Двое сотрудников Росгвардии получили ранения в ходе стрельбы при задержании мигранта в Хабаровске. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

Пострадавшие силовики и сам мигрант, получивший пулю в спину, госпитализированы. В больнице им оказывается необходимая медпомощь.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

По версии следствия, ночью 24 августа возле городского автовокзала сотрудники правоохранительных органов проводили рейдовое мероприятие, в ходе которого один из проверяемых предпринял попытку скрыться. Он за рулем автомобиля совершил наезд на силовика. Для его обезвреживания правоохранители применили оружие.

