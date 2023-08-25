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06:39, 25 августа 2023Мир

Байден опубликовал ироничный пост в соцсетях во время ареста Трампа

Байден во время ареста Трампа опубликовал пост в соцсетях про «отличный день»
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Nathan Howard — Pool via CNP / Keystone Press Agency

Американский лидер Джо Байден во время процедуры ареста Дональда Трампа написал в соцсети о том, какой сегодня «отличный день», чтобы пожертвовать на его предвыборную кампанию. Пост был опубликован в Twitter политика.

«Кстати, пришло в голову, что сегодня отличный день, чтобы пожертвовать на мою кампанию», — указал Байден в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп взят под арест в тюрьме округа Фултон, куда он прибыл, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Как уточнялось, политика зарегистрировали в тюремных списках.

Экс-президент также ранее заявлял, что с гордостью будет готов пойти под арест по обвинению в попытках повлиять на итоги президентских выборов 2020 года в штате Джорджия.

Позже поступила информация, что Трампа арестовали, после чего отпустили под залог. При этом сумма залога составила 200 тысяч долларов. В тюрьме Трамп находился около 20 минут, после чего его кортеж поехал в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте.

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    Марина Совина
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