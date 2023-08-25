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10:37, 25 августа 2023Мир

В Японии пожелали продолжить гуманитарное сотрудничество с Россией

Власти Японии заявили о желании сохранить сотрудничество с Россией по Курилам

Фото: Michael Runkel / Globallookpress.com

Власти Японии заявили о желании сохранить сотрудничество с Россией по Курильским островам. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно, сообщает ТАСС.

В частности, речь идет о гуманитарных обменах между двумя странами, которые включают посещение японцами могил родственников. «Возобновление проектов обмена на четырех островах, включая посещение могил, является одним из главных приоритетов в японо-российских отношениях», — отметил политик.

При этом он отметил, что российская сторона до сих пор не ответила согласием на возможность обменов. Японский чиновник подчеркнул, что страна проводит контакты по данному вопросу по линии посольств.

На территории Курильских островов продолжают находится могилы этнических японцев. Их родственники, проживавшее на островах, ранее имели право на посещение их могил без получения российской визы. Однако в прошлом году Россия отменила это право.

Ранее МИД России выразил протест Японии из-за предоставления ею официальной площадки для проведения «Форума свободных народов пост-России». Действия Токио следует трактовать как «антироссийскую враждебную акцию с собственными нелегитимными реваншистскими притязаниями на южные Курильские острова» и вмешательство во внутренние дела России, подчеркнули в ведомстве.

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    Максим Габриелян
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