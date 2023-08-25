Россельхознадзор усилил контроль качества рыбы из Японии

Россельхознадзор ввел режима усиленного контроля за рыбной продукцией из Японии

Россельхознадзор объявил о введении режима усиленного контроля качества рыбной продукции из Японии по радиологическим показателям. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Уточняется, что если максимально допустимый уровень содержания радионуклидов будет превышен, то ведомство ограничит поставки. Решение было принято в связи с началом сброса очищенной воды из резервуаров АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан.

Ранее Россельхознадзор уточнил, что объем импорта рыбной продукции из Японии является незначительным. В Росрыболовстве также отметили, что в последние три года поставки японской рыбной продукции в Россию упали на 93 процента.

24 августа власти Японии начали сброс в океан очищенной воды с АЭС «Фукусима-1».