Россельхознадзор усилил контроль качества рыбы из Японии
Россельхознадзор ввел режима усиленного контроля за рыбной продукцией из Японии
Россельхознадзор объявил о введении режима усиленного контроля качества рыбной продукции из Японии по радиологическим показателям. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
Уточняется, что если максимально допустимый уровень содержания радионуклидов будет превышен, то ведомство ограничит поставки. Решение было принято в связи с началом сброса очищенной воды из резервуаров АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан.
Ранее Россельхознадзор уточнил, что объем импорта рыбной продукции из Японии является незначительным. В Росрыболовстве также отметили, что в последние три года поставки японской рыбной продукции в Россию упали на 93 процента.
24 августа власти Японии начали сброс в океан очищенной воды с АЭС «Фукусима-1».