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07:15, 25 августа 2023Экономика

Россельхознадзор усилил контроль качества рыбы из Японии

Россельхознадзор ввел режима усиленного контроля за рыбной продукцией из Японии

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Россельхознадзор объявил о введении режима усиленного контроля качества рыбной продукции из Японии по радиологическим показателям. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Уточняется, что если максимально допустимый уровень содержания радионуклидов будет превышен, то ведомство ограничит поставки. Решение было принято в связи с началом сброса очищенной воды из резервуаров АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан.

Ранее Россельхознадзор уточнил, что объем импорта рыбной продукции из Японии является незначительным. В Росрыболовстве также отметили, что в последние три года поставки японской рыбной продукции в Россию упали на 93 процента.

24 августа власти Японии начали сброс в океан очищенной воды с АЭС «Фукусима-1».

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    Юлия Мискевич
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