В России предупредили об ограничении ввоза рыбной продукции из Японии

Россельхознадзор: РФ может ограничить ввоз рыбной продукции из Японии

Россия может ограничить импорт рыбных продуктов и морепродуктов из Японии, если в них будет превышен допустимый уровень радионуклидов. Об этом предупредил Россельхознадзор в пресс-релизе на своем сайте.

С данного момента ведомство также вводит режим усиленного контроля за поставками данной продукции. Россельхознадзор уточнил, что объем импорта рыбной продукции из Японии является незначительным. В Росрыболовстве ранее также отметили, что в последние три года поставки японской рыбной продукции в Россию упали на 93 процента.

Опасения относительно ввоза рыбной продукции из Японии появились после того, как власти страны начали сброс в океан очищенной воды с АЭС «Фукусима-1». Согласно данным измерений, подготовленная к сбросу вода достаточно разбавлена морской водой. Содержание в ней трития будет значительно меньше допустимой нормы безопасности, которая установлена Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.

Однако эксперты не считают данные действия безопасными. Это связано с тем, что никто не проводил оценку последствий такого сброса в долгосрочной перспективе.