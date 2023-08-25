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11:17, 25 августа 2023Ценности

Киркоров похвастался новыми часами за два миллиона рублей

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский певец Филипп Киркоров похвастался новым аксессуаром люксового бренда Rolex за два миллиона рублей. Соответствующие сторис появились в его Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах исполнитель показал эксклюзивные часы серебристого цвета модели Milgauss, на которых вместо циферблата расположена надпись «Какая разница, я уже опоздал» (англ. Who cares I’m already late). Данная модель была создана совместно бутиком Colette и часовой студией MAD Paris.

«Вот такая вот эксклюзивная история у меня презентуется. Сам себе завидую. Rolex есть Rolex!» — заявил Киркоров на видео.

По данным издания Super, часы певец получил в подарок.

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Известно, что в 2016 году создатели выпустили пять экземпляров таких часов, стоимость каждого из которых составляла 18 тысяч долларов. При этом к сегодняшнему дню цена возросла до 25 тысяч долларов.

Ранее в августе Киркоров показал на видео кубики пресса после пластики. В размещенном ролике были запечатлены врач и 56-летний поп-исполнитель. Артист надел ярко-зеленые шорты и кепку.

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    Екатерина Ештокина
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