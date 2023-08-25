Появились кадры из атакованного дронами Крыма

В сети опубликовали кадра пролета беспилотника в Симферополе

В сети появились кадры из Крыма, который в ночь на пятницу, 25 августа, был атакован дронами. Их опубликовал Telegram-канал Shot.

На видео снят момент пролета беспилотника над Симферополем. Слышен громкий звук его мотора.

По сообщению Минобороны, 25 августа в Крыму было нейтрализовано 42 беспилотника. В ведомстве заявили о пресечении попытки Киева осуществить террористические атаки БПЛА самолетного типа по территории России. На полуострове девять дронов уничтожила система противовоздушной обороны (ПВО), еще 33 подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В то же утро в Калужской области система ПВО уничтожила украинскую ракету С-200. Как уточнил губернатор Владислав Шапша, никто не пострадал. Работу систем противовоздушной обороны сняли на видео.