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07:19, 25 августа 2023Россия

Появились кадры из атакованного дронами Крыма

В сети опубликовали кадра пролета беспилотника в Симферополе

В сети появились кадры из Крыма, который в ночь на пятницу, 25 августа, был атакован дронами. Их опубликовал Telegram-канал Shot.

На видео снят момент пролета беспилотника над Симферополем. Слышен громкий звук его мотора.

По сообщению Минобороны, 25 августа в Крыму было нейтрализовано 42 беспилотника. В ведомстве заявили о пресечении попытки Киева осуществить террористические атаки БПЛА самолетного типа по территории России. На полуострове девять дронов уничтожила система противовоздушной обороны (ПВО), еще 33 подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В то же утро в Калужской области система ПВО уничтожила украинскую ракету С-200. Как уточнил губернатор Владислав Шапша, никто не пострадал. Работу систем противовоздушной обороны сняли на видео.

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    Анастасия Шейкина
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