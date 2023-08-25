Психолог назвала плюсы в отношениях с противоположностью

Психолог Сухова: люди могут влюбляться в противоположностей в поисках интриги

Люди могут влюбляться в противоположности в поисках интриги, нового опыта и разнообразия, говорит психолог Анна Сухова. Плюсы таких отношений она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Отношения с противоположностью могут быть захватывающими, говорит психолог. По ее словам, когда две не похожие во всем друг на друга личности вступают в союз, они приносят в него свои собственные качества и опыт, что может обогатить и укрепить партнерство. Противоположности притягиваются не только физически, но и эмоционально и интеллектуально, добавляет Сухова.

Первое преимущество отношений с противоположностью — возможность учиться друг у друга, уверяет собеседница «Ленты.ру». Каждый партнер может поделиться своими знаниями и опытом, что помогает расширять горизонты и видеть мир с новой точки зрения. Такие отношения способствуют личностному росту каждого человека в паре.

Второе преимущество, по мнению Суховой, — балансирование качеств. В отношениях с противоположностью один партнер может быть экстравертом, а другой — интровертом, один — активным и импульсивным, а другой — спокойным, объяснила психолог. Эта динамика помогает создать гармонию в паре: один компенсирует слабости другого.

Третье преимущество — взаимное обогащение. Когда разные личности сливаются в отношениях, они могут раскрыть новые интересы и увлечения друг для друга. Вместе они могут попробовать новые хобби, посетить незнакомые места или даже изменить свое мышление Анна Сухова психолог

В то же время, предупреждает Сухова, у таких отношений есть и недостаток. Слишком большие различия между партнерами могут вызвать трения и напряженность. Разные ценности, интересы или жизненные приоритеты могут создавать преграды для гармонии в отношениях.

«Поэтому ключевое значение имеет поиск баланса — способности объединить общие черты и различия в отношениях. Это может требовать компромисса и готовности принять друг друга такими, какие мы есть», — подытожила психолог.

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