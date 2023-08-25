Охранником Месси на матчах MLS оказался ветеран Ирака и Афганистана

Охранник, сопровождающий Месси на матчи, оказался ветераном Ирака и Афганистана

Охранником нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси на матчах MLS оказался ветеран войны в Ираке и Афганистане. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, телохранителя футболисту подобрал совладелец клуба Дэвид Бекхэм. Теперь на все матчи Месси сопровождает бывший спецназовцев армии США Яссин Чуэко. Во время игр он находится на кромке поля.

36-летний Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля. Его соглашение с американским клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

С 2021 года аргентинец играл за «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.