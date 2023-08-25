Диетолог предупредил о вреде каши быстрого приготовления

Диетолог Мосли: в кашах быстрого приготовления содержится до 16 граммов сахара

Диетолог Майкл Мосли предупредил, что каша в пакетиках, которую заливают кипятком для приготовления, приносит больше вреда чем пользы. Его мнение приводит Daily Mirror.

По словам Мосли, в одной порции каши быстрого приготовления в среднем содержится три ложки сахара, а в некоторых — целых 16 граммов. Диетолог убежден, что это не единственный пример, когда не самая здоровая пища кажется полезной. «В мире, где у производителей продуктов питания есть умный маркетинг и нет научных данных, подтверждающих их заявления, часто сложно понять, что именно на прилавках супермаркета полезно для здоровья», — говорит Мосли.

Диетолог привел в пример обезжиренные молочные продукты, в которые, по его словам, часто добавляют огромные порции сахара, чтобы замаскировать плохой вкус. Кроме того, специалист отметил, что продукты искусственно лишенные жира нередко теряют полезные свойства.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил о продуктах, которые вызывают голод вместо того, чтобы насыщать. По его словам, таким эффектом обладают кислые овощи и фрукты.