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10:38, 25 августа 2023Забота о себе

Диетолог предупредил о вреде каши быстрого приготовления

Диетолог Мосли: в кашах быстрого приготовления содержится до 16 граммов сахара

Фото: Charles Chen / Unsplash

Диетолог Майкл Мосли предупредил, что каша в пакетиках, которую заливают кипятком для приготовления, приносит больше вреда чем пользы. Его мнение приводит Daily Mirror.

По словам Мосли, в одной порции каши быстрого приготовления в среднем содержится три ложки сахара, а в некоторых — целых 16 граммов. Диетолог убежден, что это не единственный пример, когда не самая здоровая пища кажется полезной. «В мире, где у производителей продуктов питания есть умный маркетинг и нет научных данных, подтверждающих их заявления, часто сложно понять, что именно на прилавках супермаркета полезно для здоровья», — говорит Мосли.

Диетолог привел в пример обезжиренные молочные продукты, в которые, по его словам, часто добавляют огромные порции сахара, чтобы замаскировать плохой вкус. Кроме того, специалист отметил, что продукты искусственно лишенные жира нередко теряют полезные свойства.

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    Екатерина Улитина
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